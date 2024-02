Call of Duty z kolejną falą banów. W zaledwie 4 dni zablokowano aż 6000 kont

Activision informuje , że w dniach od 16 do 20 lutego zespołowi Ricochet Anti-Cheat udało się wykryć i zablokować ponad 6000 kont w Call of Duty: Modern Warfare 3 i Call of Duty: Warzone 2 . Wydawca informuje, że nieuczciwi gracze uznali konserwację systemów za awarię wspomnianych zabezpieczeń. System cały czas działał jednak sprawnie, dzięki czemu udało się namierzyć i zbanować wielu oszustów.

Na koniec przypomnijmy, że najnowsza odsłona serii Call of Duty, czyli wspomniane Call of Duty: Modern Warfare 3, dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare III - gorzej być chyba nie mogło…