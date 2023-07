Absurdalne statystyki 65-letniego gracza. Gra w jeden tytuł od 15 lat

Jeśli lubicie growe ciekawostki, to mamy dla Was coś w sam raz na dobry koniec tego tygodnia. Użytkownik forum Reddit o pseudonimie jagrbomb pochwalił się absurdalnymi wręcz statystykami swojego 65-letniego zięcia, który od 15 lat ogrywa wyłącznie jedną produkcję – Call of Duty: World at War.

Niezwykłe wyczyny 65-letniego gracza w Call of Duty: Wolrd at War

Wyniki seniora we wspomnianej grze możecie zobaczyć jako zrzut ekranu pod tym adresem. Przez cały ten czas gracz zanotował w trybie sieciowym prawie pół miliona zabójstw przy nieco ponad 294 tysiącach zgonów, z czego prawie 20 tysięcy w wyniku headshot’ów!