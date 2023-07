Gra planszowa Call of Duty nadchodzi. Zapowiedziano kampanię na Kickstarterze

Wydawca gier planszowych Arcane Wonders oficjalnie ogłosiło, że kampania crowdfundingowa na Kickstarterze dla gry planszowej Call of Duty: Board Game wystartuje już 1 sierpnia bieżącego roku. Zamówienia przedpremierowe na grę podstawową i dodatkowe poziomy zobowiązań na Kickstarterze staną się wówczas dostępne, a światowa premiera detaliczna planowana jest na 2024 rok.

W tej oficjalnie licencjonowanej adaptacji gry planszowej, opracowanej we współpracy z Activision Publishing Inc., Genuine Entertainment i Evolution, fani znanej na całym świecie serii gier wideo staną się elitarnymi operatorami i przechytrzą, przechytrzą i przechytrzą swoich przeciwników w konkurencyjnych, pełnych akcji strzelaninach dla dwóch lub więcej graczy.

Call of Duty: The Board Game łączy w sobie elementy strategii, planowania taktycznego i walki, tworząc intensywną i wciągającą rozgrywkę, która oferuje oszałamiającą grafikę i wysokiej jakości komponenty. Miniatury kultowych żołnierzy i broni z serii Call of Duty, a także różnorodne scenariusze i tryby rozgrywki pozwolą graczom cieszyć się Call of Duty w zupełnie nowy sposób.