Call of Duty: Modern Warfare III – poznaliśmy szczegóły beta-testów strzelanki

Activision ujawniło najważniejsze informacje dotyczące beta-testów nadchodzącego Call of Duty: Modern Warfare III.

Dowiedzieliśmy się, że – tak, jak miało to już miejsce w przypadku poprzednich odsłon – pierwsza faza testów odbędzie się na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 . Dopiero później do tych graczy dołączą użytkownicy komputerów osobistych oraz posiadacze konsol Xbox.

Na tegorocznych targach gamescom zobaczyliśmy obszerny fragment rozgrywki z jednej z misji fabularnych, które zaoferuje gra Call of Duty: Modern Warfare III . Teraz natomiast Activision Blizzard postanowiło dostarczyć najważniejsze szczegóły na temat beta-testów produkcji .

Warto zaznaczyć, że do wzięcia udziału w testach na PlayStation nie jest wymagana aktywna subskrypcja PlayStation Plus. Oprócz tego posiadacze konsol od Microsoftu będą musieli posiadać Xbox Live Core w przypadku testów dla posiadaczy zamówień przedpremierowych.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare III zadebiutuje 10 listopada bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S (o tym, że gra jednak nie ominie sprzętów poprzedniej generacji, pisaliśmy już w osobnej wiadomości). Po więcej szczegółów zapraszamy do osobnej wiadomości.