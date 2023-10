Call of Duty: Modern Warfare 3 wycieka. Do sieci trafił gameplay z nowego FPS-a

Materiał prezentujący rozgrywkę z nowej odsłony serii Call of Duty wyciekł do sieci tuż przed pokazem trybu sieciowego.

W ostatnich dniach Activision opublikowało zwiastun wariantu sieciowego Call of Duty: Modern Warfare 3. Dzisiaj – 5 października – odbędzie się natomiast oficjalna prezentacja wspomnianego trybu rozgrywki. Plany wydawcy zostały jednak nieco pokrzyżowane. Na kilka godzin przed planowanym pokazem do sieci wyciekł krótki gameplay z tegorocznej odsłony serii Call of Duty.

Do sieci wyciekł gameplay z Call of Duty: Modern Warfare 3

Materiał został opublikowany przez osobę, która najwyraźniej otrzymała wcześniejszy dostęp do nadchodzącej bety Call of Duty: Modern Warfare 3 (dzięki VGC). Gameplay pokazuje natomiast kilka odświeżonych map, które będą dostępne we wspomnianych testach. Całość znajdziecie na dole wiadomości. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ Activision z pewnością usunie wkrótce nagranie.