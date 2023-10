Call of Duty: Modern Warfare 3 na zwiastunie prezentującym tryb multiplayer

Zgodnie z zapowiedziami w najbliższy weekend odbędzie się pierwsza faza beta testów Call of Duty: Modern Warfare 3. Activision postanowiło najwyraźniej podgrzać nieco atmosferę wokół tegorocznej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Wydawca opublikował bowiem widowiskowy zwiastun wspomnianej produkcji. Materiał w pełni skupia się na prezentacji trybu sieciowego w Call of Duty: Modern Warfare 3.

Nowy zwiastun Call of Duty: Modern Warfare 3. Activision pokazuje ujęcia z trybu sieciowego

Udostępniony przez Activision zwiastun pozwala sprawdzić, czego można spodziewać się po trybie sieciowym w Call of Duty: Modern Warfare 3. Gracze mogą liczyć m.in. na 16 „kultowych” map, które – jak podkreśla sam wydawca – zostały „zmodernizowane do dynamicznej walki”. Firma zapewnia, że „powraca to, co najlepsze”, ale to nie koniec informacji.