Były pracownik Blizzarda ujawnia nową grę. Arkheron od Bonfire Studios wkrótce w fazie testów

W oficjalnym komunikacie prasowym, Pardo podkreślił znaczenie pasji w procesie tworzenia gier. Według niego najlepsze gry powstają z miłości do grania i właśnie to uczucie przyświecało zespołowi Bonfire Studios przez lata prac nad Arkheron. Twórcy nieustannie udoskonalali grę, aby stworzyć coś wyjątkowego.

Istnieje prosta prawda leżąca u podstaw naszej filozofii tworzenia gier. Jeśli sami nie pokochamy naszej gry, nasi gracze również tego nie zrobią. Wierzymy, że najlepsze gry powstają z prawdziwej miłości do grania, dlatego włożyliśmy lata pasji w rozwój Arkheron, nieustannie ją ulepszając i dopracowując, aby dostarczyć coś naprawdę wyjątkowego i ekscytującego.

Od lat gramy w tę grę codziennie jako zespół i chociaż nadal nie wiemy dokładnie, jak ją opisać, często mówimy: „trzeba w nią zagrać, żeby to zrozumieć”. Nie możemy się doczekać, by wkrótce podzielić się radością, jaką odnaleźliśmy w Arkheron, z szerszą społecznością i mamy nadzieję, że gracze pokochają ją tak samo jak my. – przekazał Pardo w komunikacie prasowym.