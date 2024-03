Były dyrektor EA i Microsoftu: jaka jest przyszłość konsol do gier?

A czy branża, biorąc pod uwagę wszystkie zwolnienia i wszystko, przez co obecnie przechodzimy, jest na to gotowa? Spójrz na Sony zwalniające 900 osób – to dużo w Wielkiej Brytanii.

Moore zwrócił tez uwagę na wielkie znaczenia zmieniających się czasów i inflacji, które mają ogromny wpływ na preferencje i zachowanie graczy, czyli ludzi, którzy mają w zamyśle kupować kolejne generacje konsol.

Jaka przyszłość czeka konsole do gier? Peter Moore ma swoją wizję

Czy te firmy są skłonne wydać kolejną rundę wielu miliardów? Jednocześnie przygotowujesz się na kolejny cykl, w którym gracze mogą nie chwycić konsoli i po prostu powiedzieć: wiesz co? Nie potrzebuję tego, czasy są trudne. Mam swój telefon i cieszę się tym, co mam na nim. Jest mnóstwo gier, w które mogę grać. W przeciwnym razie na moim komputerze PC lub Mac, mogę robić wszystko, co muszę. I czy naprawdę muszę wydawać 600 dolarów na szyty na miarę sprzęt, żeby tylko grać w gry? Zatem zarówno firmy, jak i sami gracze zadają sobie podobne pytanie.

Rynek konsol do gier zmienia się, ale rzeczywiście nie widać póki co jakiegoś rewolucyjnego pomysłu. Największą ekstrawagancją jest jak do tej pory zamysł Xboxa, uzależnionego całkowicie od sieci. Czy przetrwają gry na nośnikach fizycznych? Jak się to będzie zmieniać i rozwijać? Zobaczymy w przeciągu najbliższych lat.