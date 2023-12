Byli deweloperzy Call of Duty: "Decyzje Bobby'ego Koticka pogorszyły nasze gry"

Informowaliśmy Was już o tym, że Bobby Kotick wreszcie opuścił Activision Blizzard. Z tego powodu coraz więcej pracowników zaczęło dzielić się swoimi prawdziwymi opiniami na temat firmy, nie bojąc się już konsekwencji za krytykę prezesury wspomnianego osobnika. Nieco wcześniej dowiedzieliśmy się, iż deweloperzy Overwatcha 2 wiedzieli, że ich dzieło padnie ofiarą tzw. review bombingu. Oprócz nich wypowiedzieć postanowili się także byli twórcy gier z serii Call of Duty.

Jak podaje serwis Eurogamer, w mediach społecznościowych wypowiedział się m.in. były programista, który otwarcie stwierdził, że „decyzje Bobby’ego Koticka sprawiły, że nasze gry [gry Call of Duty – dop. red.] stały się gorsze”. Na Twitterze pojawiły się też wpisy Christiny Pollock – pracowała ona przez dwa lata jako programista w Demonware. W jej wpisach czytamy:

(...) Decyzje Bobby’ego pogorszyły jakość naszych gier. W pierwszym miesiącu mojej pracy wyszło na jaw, że groził zabiciem pracownika. Na spotkaniu all-hands [wszystkich pracowników – dop. red.], które potem nastąpiło, nikt nie chciał zabrać głosu jako pierwszy. Zażądałam więc jego zwolnienia przy wszystkich obecnych.

Rozumiem, że jestem bardzo głośna i bardzo irytująca, i że z moim stażem pracy oraz dostępem do innych możliwości, daje mi to pewną ochronę i bezpieczeństwo, aby robić takie rzeczy. Ale wszyscy musicie wsiąść do tego pociągu. Wszyscy musimy buntować się przeciwko takim ludziom, za każdym razem.