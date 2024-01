Bulletstorm VR to pierwsza tak duża porażka roku? Ostra krytyka polskiej gry

Zaledwie kilka dni temu na rynku zadebiutowała gra Bulletstorm VR. Jest to odświeżona wersja pierwszoosobowej strzelanki, która pierwotnie została stworzona przez polskie studio People Can Fly i następnie wydana w 2011 roku. Jak wskazuje sam tytuł, tym razem mamy do czynienia z produkcją przeznaczoną dla gogli wirtualnej rzeczywistości (przygotował ją zespół Incuvo, People Can Fly zostało natomiast wydawcą). Wygląda jednak na to, że coś poszło nie tak – społeczność nie zostawia na tytule suchej nitki.

Bulletstorm VR mocno obrywa. Nie na to czekali fani

Pierwsze oceny są raczej negatywne. Głównie dlatego, że port na VR został wyceniony na 185 złotych, a oferuje jedynie – oprócz tego, co gra oferowała już wcześniej – dwa nowe poziomy, które możemy przejść dotychczas niedostępną postacią, Trishką Novak. Jak słusznie zauważa spora część fanów, jeżeli ktoś miał okazję już wcześniej zagrać w Bulletstorm, nowa wersja po prostu nie jest warta swojej ceny, gdy weźmiemy pod uwagę tak małą ilość nowej zawartości.