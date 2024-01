Broken Ranks doczekało się rocznicowej aktualizacji. Dodatek Shadow of Hope już dostępny

Broken Ranks to MMORPG autorstwa polskiego studia Whitemoon. Drugie urodziny stały się pretekstem do wydania dużego dodatku noszącego tytuł Shadow of Hope.

Fani z pewnością doskonale o tym wiedzą, ale dla porządku wypada przypomnieć, że jest to remake przeglądarkowej gry The Pride of Taern i został wydany na PC oraz mobilki z systemami operacyjnymi iOS/Android.

Broken Ranks: Shadow of Hope premiera dodatku do polskiego MMORPG

Shadow of Hope jest darmową aktualizacją, dzięki której gracze poznają dalsze losy Taernijczyków, nieustannie walczących o powrót do okupowanej ojczyzny. Nadeszła pora, żeby wrócić do domu, ale nie będzie to łatwe zadanie. Trzeba stanąć do walki o Taern.