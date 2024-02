Broken Mirror Games będzie odpowiadać za działania second party Bloober Team

Na styczniowym State of Play mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Silent Hill 2 Remake. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z Bloober Team. Krakowskie studio postanowiło bowiem stworzyć nową markę, która będzie odpowiadać za działania second party.

Broken Mirror Games to nowa marka Bloober Team

Broken Mirror Games to nowa marka, który będzie funkcjonował w ramach spółki Bloober Team. Zgodnie z przekazanymi informacjami skupi się na produkowaniu oraz wydawaniu gier powstających w ramach segmentu second party. Mowa tutaj o projektach realizowanych z podmiotami zewnętrznymi oraz spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Bloober Team. Gry mają być natomiast wydawane zarówno w formule self-publishing przez spółkę, pod marką Broken Mirror Games, jak i we współpracy z zewnętrznym wydawcami.