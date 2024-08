Britney Spears bohaterką filmu biograficznego. Historia upadłej gwiazdy popu

W ostatnich latach namnożyło się w kinach biograficznych filmów o muzykach. Na dużym ekranie mogliśmy poznać historie takich artystów, jak Bob Marley, Elvis, Amy Winehouse, czy Whitney Houston, a już wkrótce zobaczymy biografię Michaela Jacksona i jak się okazuje, byłej gwiazdy popu, Britney Spears. Universal Pictures ogłosił nabycie praw do bestsellerowego pamiętnika piosenkarki, zatytułowany The Woman in Me. Film nie ma jeszcze oficjalnego tytułu.

Britney Spears otrzyma własny film biograficzny

Za kamerą stanie Jon M. Chu, który nakręcił dwuczęściowe Wicked, a wcześniej odpowiadał za Ilucję 2 i Bajecznie bogatych Azjatów. Producentem będzie Mark Platt, który został skomplementowany przez samą Spears, która ogłosiła powstanie filmu w swoich mediach społecznościowych.