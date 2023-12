Brak wsparcia dla VR w branży – studio tworzące gry na wyłączność zostanie zamknięte

Wirtualna rzeczywistość wciąż nie jest wystarczająco popularna. A przynajmniej tak sugeruje przykra sytuacja studia First Contact Entertainment, które zajmowało się tworzeniem gier ekskluzywnych dla PlayStation VR i ogłosiło niedawno, że zakończy swoje działania przed końcem bieżącego roku (podajemy za serwisem GameRant). Deweloperzy opublikowali oficjalne oświadczenie na Facebooku.

W ogłoszeniu czytamy:

Po prawie 8 latach pracy z najbardziej niesamowitym zespołem, jakiego kiedykolwiek miałem przyjemność być częścią, z przykrością ogłaszam, że do końca roku zamkniemy naszą firmę First Contact Entertainment. Brak wsparcia dla VR w branży w końcu zebrał swoje żniwo. Jako twórcy gier VR AAA, nie jesteśmy w stanie uzasadnić wydatków potrzebnych do dalszego rozwoju. Jesteśmy zespołem nieustraszonych innowatorów, którzy chcą przesuwać nowe technologie do granic możliwości. Jestem niezwykle dumny z zespołu i wdzięczny naszym inwestorom, naszym partnerom i oczywiście naszej społeczności oddanych i pełnych pasji graczy. To była szalona jazda, dziękuję!