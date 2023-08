Borderlands nie podąży za trendem długich filmów. Ekranizacja będzie wyjątkowo krótka

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sporo długich filmów, których metraż przekraczał dwie i pół godziny. Nawet zbliżająca się ekranizacja Five Nights at Freddy's będzie trwała około trzech godzin, chociaż samą grę można przejść w ponad dwie godziny. Na swoją premierę czeka również filmowa adaptacja Borderlands, która powstaje od kilku lat. Według plotek produkcja miała mieć sporo problemów, co opóźniło pracę nad filmem. Na szczęście przed miesiącem Lionsgate ujawniło, że premiera odbędzie się 9 sierpnia 2024 roku. Wytwórnia ma więc jeszcze sporo czasu na rozpoczęcie promocji swojego filmu i wygląda na to, ze na pierwszy zwiastun jeszcze trochę poczekamy. Na osłodę dowiedzieliśmy się, ile trwa obecny montaż Borderlands.

Borderlands – obecny czas trwania filmu

Scooper Cryptic HD QUALITY informujący o czasach trwania filmów niedawno poinformował, że Borderlands obecnie trwa zaledwie 1 godzinę i 35 minut. Jeżeli ostateczny montaż będzie trwał tyle samo, aktorska ekranizacja gry od Gearbox Software będzie należała do grona najkrótszych adaptacji gier.