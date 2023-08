Ahsoka z oficjalnymi statystykami oglądalności. Lucasfilm chwali się wynikami nowego serialu

Przed paroma dniami firma Samba TV ujawniła oglądalność pierwszych dwóch odcinków serialu Ahsoka. Według ich wyliczeń serial w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery zaliczył podobne wyniki popularności do Andora. Okazały się one jednak dużo słabsze od trzeciego sezonu The Mandalorian i Obi-Wana Kenobiego. Lucasfilm na oficjalnej stronie Gwiezdnych wojen przedstawił własne statystyki oglądalności Ahsoki. Studio podało, że pierwszy odcinek wyświetlono aż 14 milionów razy na całym świecie.