Bloober Team szykuje „coś wyjątkowego”. Krakowskie studio droczy się z fanami

Słowo „layer” sugeruje, że nadchodzące wieści mogą być związane z marką Layers of Fear. Załączone do wpisu zdjęcie może jednak stanowić odniesienie zarówno do wspomnianej serii, jak i do jednej ze scen, która miała miejsce w Silent Hill 2. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje.