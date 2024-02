Blade Runner 2099 – nowe informacje na temat produkcji serialu Prime Video

Prime Video zatrudniło Jonathana van Tullekena , który niedawno zakończył pracę nad Shogunem i powierzył mu realizację dwóch pierwszych odcinków serialu Blade Runner 2099 . Zastąpi on innego filmowca, Jeremy’ego Podeswę, który ostatecznie odpadł z powodu konfliktów w harmonogramie spowodowanych strajkiem WGA. Zgodnie z zapowiedzią zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu.

Jak do tej pory Amazon bardzo skąpo informuje na temat fabuły nowej odsłony Blade Runnera. Pewne jest jedynie to, że będzie on bezpośrednią kontynuacją filmu Blade Runner 2049 z 2017 roku z Ryanem Goslingiem w roli głównej, a jego akcja rozgrywa się 80 lat po oryginalnym filmie z kultową rolą Harrisona Forda. Wiadomo również, że Ridley Scott będzie producentem wykonawczym.

Blade Runner 2099 ma nowego reżysera i rusza produkcja

Oryginalny Blade Runner debiutował w 1982 roku jako adaptacja powieści science-fiction Philipa K. Dicka. Dystopijny film nie był hitem kasowym, ale stał się kultowym widowiskiem, które wielu uważa, że utorował drogę zarówno gatunkowi neo-noir, jak i cyber-punkowi.