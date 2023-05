Prace nad serialem Blade Runner 2099 rozpoczną się dopiero w przyszłym roku

Blade Runner 2099 dołącza do listy opóźnionych seriali. W tym wypadku będzie to aż rok!

Strajk scenarzystów znokautował już wiele widowisk. Teraz do listy poszkodowanych możecie dopisać Blade Runner 2099. Co prawda prace nad nowym serialem Amazona miały rozpocząć się w Belfast Harbor Studios w Irlandii Północnej, ale jak widać trwający strajk Writers Guild of America dotyka również seriali i filmów kręconych poza Stanami Zjednoczonymi.

Blade Runner 2099 został oficjalnie ogłoszony przez Prime Video we wrześniu ubiegłego roku, a do roli reżysera udało się pozyskać Ridleya Scotta. Akcja toczy się 50 lat po Blade Runner 2049 z 2017 roku, ale poza tym szczegóły serialu są niewiadomą.

W przypadku serialu Blade Runner 2099, produkcja może być wznowiona dopiero wiosną 2024 r.