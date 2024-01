Serwery gry Suicide Squad zostały wyłączone po godzinie przez poważny błąd

Twórcy zostali zmuszeni do wykonania konserwacji serwerów przez wykrycie poważnego błędu.

Jeśli chodzi o wspomniany błąd, okazuje się, że część graczy po włączeniu po raz pierwszy Suicide Squad: Kill The Justice League otrzymywała komunikat informujący o ukończeniu całej zawartości fabularnej . Jest to oczywiście błąd krytyczny i wręcz niedopuszczalny, dlatego twórcy zareagowali od razu, decydując się na wyłączenie serwerów. Konserwacja ma potrwać kilka godzin.

Choć gra Suicide Squad: Kill The Justice League jest już dostępna przedpremierowo dla nabywców Edycji Deluxe, poważny błąd zmusił twórców do całkowitego wyłączenia serwerów zaledwie po godzinie od premiery. Jak podaje serwis IGN , przedstawiciele zespołu Rocksteady Studios ujawnili na oficjalnym profilu produkcji na Twitterze/X szczegóły błędu i poinformowali, że muszą tymczasowo wyłączyć serwery.

Produkcja została uruchomiona we wczesnym dostępie dla posiadaczy Edycji Deluxe znajdujących się w regionie Oceanii. W pozostałych miejscach na świecie tytuł ma być udostępniony o północy 30 stycznia (czasu lokalnego). Jak słusznie zauważyła część społeczności, jest to definitywnie nauczka dla twórców, którzy rezygnują ze wprowadzenia trybu offline do swoich gier.