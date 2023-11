Black Week w sklepie internetowym bron.pl!

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Wybrane produkty do 60 procent taniej!

Dlaczego bron.pl?

W jednym z największych i najstarszych w Polsce sklepów internetowych bron.pl znajdziecie nie tylko broń palną. Poszczególne produkty znajdujące się w ofercie zostały podzielone na rozmaite kategorie i podkategorie, dlatego też warto zapoznać się z nimi, tym bardziej że obecnie przeceniono wybrany asortyment z okazji Black Week. Dzięki tej promocji zaoszczędzicie nawet do 60 procent!

bron.pl to sklep internetowy, który posiada w swojej ofercie wiatrówki najpopularniejszych producentów, pistolety hukowe, pistolety, gazowe, noże, gazy pieprzowe, pałki teleskopowe, paralizatory, łuki, scyzoryki, multitoole, narzędzia ratunkowe, dmuchane karimaty, odstraszacze rozmaitych owadów i wiele, wiele innych produktów.

Abyście nie musieli jednak przeglądać całej zawartości sklepu internetowego bron.pl poniżej kilka interesujących przykładów produktów, które obecnie dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Promocja trwa do 26 listopada 2023 roku. Przy zamówieniach za ponad 300 złotych wysyłka jest darmowa (nie trzeba rejestrować się na stronie, by dokonać zakupu). Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin, a klient ma 14 dni na zwrot towaru.

Multitoole Azymut

Pod pojęciem multitoole - jak łatwo się domyślić - kryją się wielofunkcyjne narzędzia survivalowe, turystyczne i outdoorowe. Te wyprodukowane przez firmę Azymut charakteryzują się wysoką jakością wykonania, którą z pewnością docenią zarówno podróżnicy, jak i majsterkowicze.

Scyzoryki AZYMUT

Azymut jest również producentem scyzoryków. W ofercie sklepu internetowego bron.pl znajdziecie trzy scyzoryki firmy Azymut - Iceron, Karkon i Tatron, które są niezwykle wygodne i trwałe, bowiem zostały wykonane ze stali nierdzewnej poddanej profesjonalnej obróbce termicznej.

Wiatrówki Beeman

W ofercie sklepu internetowego bron.pl dostępne są również karabinki-wiatrówki amerykańskiej i wielokrotnie docenianej firmy Beeman przeznaczone dla zarówno początkujących, jak i zaawansowanych strzelców. Spora liczba modeli broni sprawia, że niezależnie od poziomu doświadczenia i preferencji każdy znajdzie coś dla siebie.

Wiatrówki Industry Brand

A jeśli przeglądając wiatrówki firmy Beeman mimo wszystko nie udało wam się podjąć decyzji o zakupie, to warto sprawdzić, co proponuje Industry Brand, czyli firma, której wiatrówki charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Wybierając nawet tańszy model możecie być pewni, że otrzymacie produktu najwyższej klasy.

Wiatrówki Ranger

Ranger to firma, która również zajmuje się produkcją wiatrówek, lecz w tym przypadku nie mamy do czynienia z karabinkami, lecz wykonanymi z metalu pistoletami. Są to wierne repliki prawdziwej broni palnej - większość mechanizmów w nich zawartych jest ruchoma i imituje działanie broni palnej.

Łuki Poe Lang

Przeglądając zawartość sklepu internetowego bron.pl warto także przyjrzeć się łukom, a zwłaszcza tym wyprodukowanym przez tajwańską firmę Poe Lang. Posiada ona w swojej ofercie łuki klasyczne i bloczkowe skonstruowane w taki sposóby, aby zapewnić komfortowe utrzymanie łuku w pełnym naciągu przez strzelca.

Gazy pieprzowe Police Perfect Guard

Jeśli natomiast szukasz mocnego albo jeszcze mocniejszego gazu pieprzowego, by czuć się bezpiecznie i obronić się w razie potrzeby, to Police Perfect Guard jest serią produktów, która spełni twoje oczekiwania. Niewielkie i skuteczne gazy pieprzowe mogą obezwładnić napastnika na około 20 minut, mają zasięg wynoszący ok. 3 metrów.

Gazy pieprzowe - Plegium

PLEGIUM Smart to z kolei niezwykle innowacyjny produkt na rynku. Klient zakupuje nie tylko klasyczny gaz pieprzowy, który obezwładni napastnika na ok. godzinę, ale także otrzymuje bezpłatną aplikację z m.in. funkcją GPS; podczas użycia gazu aktywowana jest bardzo głośna syrena (130 dB) i oślepiające napastnika światło stroboskopowe LED o częstotliwości świecenia 19 Hz. To jednak nie wszystko - tak jak w przypadku innych produktów, szczegółowe informacje znajdziecie na bron.pl

Pistolet gazowy - KOLTER RMG

Myśląc o własnym bezpieczeństwie i ochronie nie trzeba sięgać wyłącznie po gaz pieprzowy, ale można przykład wyposażyć się w pistolet gazowy. Jednym z nich jest przeceniony model Kolter RMG, dzięki któremu - za pomocą chmury gazu - będziemy mogli obezwładnić napastnika na odległość około 3 metrów. Warto dodać, że wkład gazowy wystarcza na około osiem skutecznych użyć i jest wymienny.

Pałki teleskopowe typu batony

Wysokiej jakości pałki teleskopowe zostały zaprojektowane jako profesjonalne narzędzie do samoobrony. Mogą z nich korzystać zarówno osoby prywatne, pracownicy ochrony, jak i członkowie formacji mundurowych.