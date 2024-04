TOP 5 notebooków gamingowych w sklepie internetowym 1.pl!

Niezwykle istotnym czynnikiem jest także ergonomia oraz wygoda użytkowania, zwłaszcza podczas długich sesji. Dobry notebook dla gracza powinien zapewnić wygodną pozycję pracy oraz intuicyjną obsługę. Istotne znaczenie ma także odpowiedni system chłodzenia, który ochroni sprzęt przed przegrzewaniem się, co może negatywnie wpłynąć na jego wydajność i trwałość. Ale to tyle teorii, czas na praktykę - oto najlepsze gamingowe komputery przenośne w sklepie internetowym 1.pl!

Niepowtarzalny styl i doskonała wydajność idą ze sobą w parze, oferując fanom elektronicznej rozrywki laptopa adresowanego do najbardziej wymagających użytkowników. Efektowny, wysokiej jakości obraz w rozdzielczości UHD+ to cecha tego modelu, który zadowoli zarówno miłośników gier wideo, jak i osoby pracujące z grafiką, filmami czy też fotografią. MSI Raider zapewnia ponadto niezawodne, doskonałe wręcz połączenie z internetem za sprawą najnowszych rozwiązań bezprzewodowych.

przekątna ekranu: 16"

procesor: AMD Ryzen 7 7745HX

pamięć RAM: 32 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070

pojemność dysku SSD: 1 TB

zainstalowany system operacyjny: brak

Jeśli szukasz gamingowego notebooka z unikatowym designem opartym na geometrycznych kształtach, który został wyposażony w doskonałą matrycę zapewniającą niespotykaną dotąd jakość obrazu, a przy tym może on pochwalić się niesamowitą wydajnością, to Lenovo Legion Pro 5 jest właśnie dla ciebie. Tym bardziej, że nowoczesny procesor wraz z wysokiej jakości kartą graficzną i odpowiednią liczbą pamięci operacyjnej zapewnią ci komfortową rozgrywkę w każdej nowej grze. Będziesz mógł się między nimi szybko przełączać, instalując na pojemnym dysku SSD wiele różnych tytułów.

przekątna ekranu: 17,3"

procesor: AMD Ryzen 9 7945HX

pamięć RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4060

pojemność dysku SSD: 1 TB

zainstalowany system operacyjny: brak

MSI Alpha 17 to gamingowy notebook zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Zaliczają się do nich oczywiście gracze, którzy oczekują wysokiej wydajności i komfortu podczas sesji z ulubionymi grami, ale nie tylko. Ten model spełni oczekiwania także osób, które zajmują się profesjonalną obróbką filmów, zdjęć czy innych plików graficznych. Wszystko to na dużym, 17,3-calowym ekranie z wysoką częstotliwością odświeżania i rozdzielczością 1440p.

przekątna ekranu: 16,1"

procesor: Intel Core i7-13700H

pamięć RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070

pojemność dysku SSD: 1 TB

zainstalowany system operacyjny: brak

Wyposażony w nowoczesne rozwiązania, posiadający wydajne podzespoły i cechujący się świetnym designem notebook HP Victus 16 zapewni ci komfort użytkowania w każdych warunkach, niezależnie od tego czy zamierzasz grać czy pracować na tym potężnym sprzęcie autorstwa jednej z najpopularniejszych firm na świecie. Możesz dzięki niemu grać samemu lub też strumieniować obraz, jednocześnie podczas transmisji korzystając z wbudowanej kamerki oraz mikrofonu, rozpoczynając lub kontynuując swoją karierę twórcy internetowego w każdym miejscu na świecie.