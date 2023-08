Bez litości 3 to nie koniec serii? „Odmłodzony” Denzel Washington bohaterem kolejnego filmu

W ostatnim czasie komputerowe odmładzanie aktorów stało się popularną formą, aby gwiazda filmu mogła zagrać również młodszą wersję swojego bohatera. W ostatnim czasie Harrison Ford został w taki sposób „odmłodzony” w Indianie Jonesie i artefakcie przeznaczenia. Antoine Fuqua chciałby tego samego spróbować z Denzelem Washingtonem w prequelu Bez litości. Reżyser jednak przyznał, że nie rozmawiał o tym jeszcze z aktorem.

Nie rozmawiałem jeszcze o tym z Denzelem. To wszystko jest takie świeże i nowe. Wciąż śledzę nowinki technologiczne. Oglądałem film z Harrisonem Fordem i wiem, że wychodzą jeszcze inne filmy to wykorzystujące. Myślę, że wkrótce Sony wypuści jeden z Tomem Hanksem [“Here” Roberta Zemeckisa]. I słyszę, że ta technologia jest coraz lepsza i lepsza. Więc w pewnym sensie obserwuję, żeby zobaczyć, dokąd to zmierza.