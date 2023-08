Denzel Washington pożegna się ze swoją rolą w brutalny sposób

Bez litości 3 będzie zawierał „brutalną, krwawą przemoc i trochę wulgarnego języka”, a więc wszystko to, co poprzednie odsłony cyklu, które również otrzymały kategorię R. Denzel Washington będzie więc mógł pożegnać się z Robertem McCallem w odpowiednim stylu.

Robert McCall przenosi się do południowych Włoch, aby uciec od swojej przeszłości. Niedługo później odkrywa, że ​​jego nowi przyjaciele kontrolowani są przez lokalnych bossów należących do sycylijskiej mafii. Robert musi raz jeszcze powrócić do swoich starych nawyków, aby chronić swoich nowych znajomych.