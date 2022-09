Beta Call of Duty: Modern Warfare 2 cieszy się dużą popularnością na Steam

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox ruszyła otwarta beta gry Call of Duty: Modern Warfare 2. Za sprawą nadchodzącej produkcji studia Infinity Ward seria Call of Duty powraca na Steam i wygląda na to, że tegoroczna odsłona cyklu nie będzie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony użytkowników Valve. Trwające testy cieszą się bowiem sporą popularnością na wspomnianej platformie.

Otwarta beta Call of Duty: Modern Warfare 2 przyciągnęła sporą liczbę użytkowników Steama

Zgodnie z informacjami dostępnymi w serwisie SteamDB, w szczytowym momencie ostatniej doby w otwartą betę Call of Duty: Modern Warfare 2 grało jednocześnie na Steam ponad 164 tys. graczy. Natomiast w chwili pisania tej wiadomości nadchodzącą odsłonę popularnej serii pierwszoosobowych strzelanin testuje 125,230 użytkowników platformy Valve.



Przedstawione wyżej liczby potwierdzają, że decyzja o udostępnieniu Call of Duty: Modern Warfare 2 na Steam może być strzałem w dziesiątkę. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że produkcja studia Infinity Ward sprosta oczekiwaniom.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje 28 października bieżącego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z beta testów pod tym adresem.