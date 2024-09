Będzie Oscar? Angelina Jolie błyszczy w zwiastunie filmu Maria

Aktorka znana z roli Lary Croft wraca do pierwszej ligii aktorstwa rolą Marii Callas

Film produkuje Netflix. Zanim trafi do biblioteki platformy (najpewniej na początku grudnia), ma mieć swoją premierę w kinach. Dzieje się tak dlatego, by film mógł dołączyć do oscarowej rywalizacji (podobna sytuacja miała miejsce wcześniej chociażby w przypadku Irlandczyka). Film wzbudza już teraz spore oczekiwania, zwłaszcza dzięki zaangażowaniu Jolie, która ma oddać złożoną i pełną emocji postać Callas. Czy rola przyniesie aktorce wymarzonego Oscara za rolę pierwszoplanową? Trwają spekulacje.