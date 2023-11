Będzie dwóch głównych bohater w Avengers 6. Duże zaskoczenie

Informator już wcześniej zdradził, że fabuła Avengers 6 będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z Avengers: The Kand Dynasty, w której superbohaterska drużyna polegnie w starciu z Kangami. Organizacja TVA, którą znamy z Lokiego, zrekrutuje grupę Multiversal Avengers, złożona z podstawowych wersji najbardziej znanych postaci z MCU. Drużyną przewodzić będzie Spider-Man i Wolverine i to właśnie ta dwójka będzie głównymi bohaterami Avengers: Secret Wars.

Chociaż uniwersum Marvela przeżywa teraz swoje problemy, to plan na Avengers: Secret Wars się nie zmienia. Studio chce zaskoczyć fanów superbohaterskich produkcji i po raz ostatni skorzystać z ulubieńców fanów. W edług najnowszej relacji scoopera MyTimeToShineHello, to właśnie Spider-Man Tobeya Maguire’a i Wolverine, grany przez Hugh Jackmana, będą głównymi bohaterami filmu.

Przypomnijmy, że Tobey Maguire powrócił do roli Petera Parkera w Spider-Man: Bez drogi do domu z 2021 roku. Z kolei Hugh Jackman raz jeszcze wcieli się w Wolverine’a w nadchodzącym Deadpoolu 3, który z kolei ma być wstępem do wielkich wydarzeń szykowanych przez Marvela.