Beckham – serial dokumentalny Netflixa o supergwieździe piłki nożnej

Beckham opowiada historię światowej gwiazdy futbolu i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, a jednak niewiele osób wie, kim naprawdę jest. Od skromnych początków w klasie robotniczej we wschodnim Londynie, przez dążenie i determinację do zwycięstwa, po walkę o znalezienie równowagi między ambicją, miłością i rodziną, historia Davida to pasmo ogromnych wzlotów i upadków. Serial zawiera widzów w niesamowitą podróż i buduje zaskakującą, osobistą historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych i analizowanych sportowców wszechczasów.

Reżyserem jest uznany amerykański aktor/producent/filmowiec Fisher Stevens, reżyser filmów narracyjnych Just a Kiss, Stand Up Guys i Palmer, a także filmów dokumentalnych Mission Blue, Before the Flood i And We Go Green.

Netflix zaplanował premierę serialu o Beckhamie ma 4 października.

Zwiastun serialu Beckham