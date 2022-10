Bayonetta 3 na kolejnym zwiastunie

Premiera Bayonetta 3 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Tytuł trafi ekskluzywnie na platformę Nintendo Switch. Jeśli debiut jest już bliżej, niż dalej, to nic dziwnego, że ostatnio o produkcji robi się coraz głośniej. Na przykład kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że gra otrzymuje nową aktorkę głosową; a tutaj publikowaliśmy trailer z Violą. Z kolei teraz po internecie fruwa kolejny materiał wideo. Zamieszczamy go na samym dole.

Data premiery Bayonetta 3

Produkcja PlatinumGames trafi na konsolę Nintendo Switch dokładnie 28 października. Jeśli chodzi o ciekawe informacje na temat gry, to pod tym adresem przeczytacie o trybie Naiwny Anioł, który można sobie włączyć, jeśli uważamy, że w Bayonetta 3 jest za dużo nagości. A jeśli chcecie wiedzieć, jak radziły sobie na “Pstryczku” dwie poprzednie odsłony serii, to odsyłamy Was do recenzji tego dwupaku na GRAM-ie.