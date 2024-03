Seria Battlefield straciła kolejnego dyrektora kreatywnego. Nieciekawa sytuacja

Pod koniec ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o odejściu Marcusa Letho ze studia Ridgeline Games należącego do Electronic Arts. Dziś w sieci pojawiła się kolejna niepokojąca wiadomość – tym razem branżowy insider, Tom Henderson, poinformował o odejściu ze wspomnianego zespołu kolejnego dyrektora kreatywnego, Craiga Morrisona.

Battlefield 7 traci kolejnego ważnego dewelopera

Morrison dołączył do zespołu jako dyrektor kreatywny w sierpniu 2021 roku, zaś w grudniu 2022 roku zastąpił Larsa Gustavssona. Jego oficjalny profil w serwisie LinkedIn ujawnił jednak, że mężczyzna opuścił Ridgeline Games w lutym bieżącego roku, aby dołączyć do Blue Scarab Entertainment. Na ten moment Electronic Arts nie skomentowało w żaden sposób tej sytuacji, ale na pewno jest to bardzo niepokojąca wiadomość.