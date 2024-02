Battlefield 7 zaoferuje darmowy tryb. Nowa część powróci do korzeni serii

Seria Battlefield przeżywa obecnie duży kryzys. Chociaż ostatnia odsłona serii wciąż cieszy się popularnością, to nie spełniła oczekiwań wielu graczy. Nie jest tajemnicą, że DICE pracuje nad kolejnym Battlefieldem, który powstaje we współpracy z firmą Ridgeline Games. Niedawno ze studia odszedł Marcus Letho, który pełnił stanowisko reżysera kampanii fabularnej Battlefielda 7 od 2022 roku. Serwis Insider Gaming dotarł do kilku nowych informacji o grze, w tym o darmowym trybie battle royal.

Battlefield 7 – darmowy battle royal

Obecnie Electronic Arts pracuje nad kilkoma projektami z serii Battlefield, które zostaną zintegrowane w „nowe uniwersum Battlefielda”. Kolejna gra zaoferuje powrót do korzeni serii, obejmując rozgrywkę dla 64 graczy, powrót systemu czterech predefiniowanych klas i gruntowną modernizację efektów zniszczenia, które mają być najbardziej realistycznymi w historii.