Battlefield 2042 przeżywa drugą młodość. Nowy rekord aktywności graczy

Jak podaje serwis PC Gamer, gra Battlefield 2042 przeżywa obecnie swoją drugą młodość na platformie Steam. Wczoraj ustanowiono nowy rekord aktywności. Wszystko wskazuje na to, że głównym czynnikiem, który spowodował taki zwrot akcji, jest całkiem niezła promocja we wspomnianym sklepie Valve, dzięki której grę możemy zakupić aż o 84 taniej.

Battlefield 2042 przeżywa drugą młodość

Warto zauważyć, że rekord został ustanowiony po darmowym okresie próbnym, który miał miejsce w dniach od 12 do 16 października – i aktualnie wynosi on 107 376 graczy bawiących się jednocześnie. Być może pomogły to osiągnąć również regularne aktualizacje wypuszczane już od dwóch lat. Jedno jest pewne: Battlefield 2042 przynajmniej na razie ma się znakomicie.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Battlefield 2042 zadebiutował 19 listopada 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4/5, XONE i Xbox Series X/S.