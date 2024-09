Batman 2 z nowymi szczegółami. Powróci ta postać, ale tego złoczyńcy nie zobaczymy na ekranie

Matt Reeves dodał, że Batman 2 zagłębi się w epicką historię, której głównym motywem będzie korupcja. Twórcy chcą zaprezentować miejsca, na które zabrakło czasu w pierwszej części.

Reżyser chce utrzymać tę serię o Batmanie w jak najbardziej realistycznym tonie, na jaki tylko może sobie pozwolić. Dlatego też w serii zabraknie takiego złoczyńcy, jak Gentleman Ghost, który wystąpił w jednym z odcinków animowanego serialu Batman: Mroczny Mściciel.

Dla mnie ważne było znalezienie sposobu na wykorzystanie tych ikon, mitycznych postaci, które wszyscy znają, i zaprezentowanie ich w taki sposób, aby Gotham wydawało się miejscem w naszym świecie. Moglibyśmy dojść do granicy fantastyki, ale nigdy nie wkroczylibyśmy w nią w pełni. Chodzi o to, żeby czuć grunt pod stopami.

To nie znaczy, że nie zobaczysz postaci, które ludzie kochają. To jest dokładnie to, co chcemy zrobić. Gentleman Ghost prawdopodobnie został posunięty nieco za daleko, abyśmy mogli znaleźć sposób, aby wprowadzić go do naszej serii. Ale może istnieje ciekawy sposób, aby niektóre z tych postaci dodać do naszego filmu, nie przekraczając tej dozwolonej granicy fantazji.