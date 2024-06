Bardzo odmłodzony Tom Hanks w zwiastunie filmu Roberta Zemeckisa. Tak prezentuje się Here

Sony Pictures zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun Here, nowego filmu Roberta Zemeckisa, który trafi do kin jesienią tego roku.

Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni 100 lat w jednym salonie. Kamera nie poruszy się, nie zmieni kąta, ani nawet nie przybliży. Pomysł Zemeckisa polega na tym, żeby pokazać wiele pokoleń i rodzin, zamieszkujących w wyjątkowym miejscu. Historia wędruje przez pokolenia w jednym miejscu, oddając ludzkie doświadczenie w najczystszej formie. To odważna koncepcja filmu, nawiązująca do teatru, gdzie wszystko rozgrywa się w jednym miejscu w czasie.

Film reżyseruje zdobywca Oscara, amerykański filmowiec Robert Zemeckis, reżyser wielu filmów, w tym Powrót do przyszłości, Kto wrobił królika Rogera, Kontakt, Cast Away, Forrest Gump, Ekspres polarny, Beowulf, Lot, na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Erickiem Rothem (Forrest Gump, The Insider, Monachium, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Narodziny gwiazdy, Diuna). Inspiracją była znana powieść graficzna Richarda McGuire’a.

Sony Pictures zaplanowało premierę w USA na 15 listopada, a następnie widowisko Roberta Zemeckisa ruszy na podbój świata.