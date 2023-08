Barbie też ma swoją parodię ze Świata według Kiepskich

Idealna przeróbka istnieje, a wygląda na to, że to nie koniec.

Oppenheimer i Barbie to największe hity tegorocznego okresu letniego. Obie produkcje na zachodzie doczekały się wielu najróżniejszych przeróbek, a teraz również polscy twórcy otworzyli się na parodie tych dwóch filmów. Wczoraj informowaliśmy o Ferdenheimer, w którym Ferdynand Kiepski został wyznaczony do budowy pierwszej bomby atomowej. Tym razem mamy dla Was parodię Barbie z popularnymi bohaterami serialu Świat według Kiepskich.

Foto: Trojtek

Barbie – polska parodia ze Świata według Kiepskich

Kanał Trojtek przygotował przeróbkę zwiastuna Barbie, w którym zamiast tytułowej bohaterki i Kena mamy Jolasię i Waldka, którzy walczą o swoją miłość, pomimo niechęci Ferdka do wybranki swojego syna. W materiale padają nawet kultowe teksty, a wklejone postacie idealne zostały dopasowane do różowego świata Barbie.