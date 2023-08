Barbie podpaliła Hollywood. Jednak będzie kontynuacja?

Wielki sukces finansowy Barbie zachęcił do stworzenia kontynuacji. I chociaż ostatnio pojawiały się sprzeczne informacje, to tym razem podobno wszystko jest pewne. Film powstanie.

E-maile zostały wysłane, ale bardziej szczegółowe szczegóły muszą zostać sfinalizowane.

Barbie – wyreżyserowana przez Gretę Gerwig – weszła do kin w zeszłym miesiącu i błyskawicznie zdobyła serca widzów. Zainteresowanie filmem wciąż jest ogromne, a widowisko zarobiło do tej pory ponad miliard dolarów.

Barbie podpaliła Hollywood. Panuje pośpiech, by zarobić na innych lalkach

Projekt był autorskim pomysłem Margot, która w 2018 roku zwróciła się do producenta zabawek, firmy Mattel, o udostępnienie praw do realizacji filmu. Jest to także pierwsze dzieło tej reżyserki, które zarobiło tak ogromne pieniądze. Co ciekawe, niedawno zasugerowała, że po premierze filmu nie ma żadnych planów przywrócenia Barbie na duży ekran.