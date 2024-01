Banishers: Ghosts of New Eden na kolejnym zwiastunie. Świat pełen tajemnic

Mikołaj Ciesielski

Najnowszy materiał promocyjny skupia się na rytuałach, które pozwolą graczom odkryć tajemnice przeszłości.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden skupiający się na głównych bohaterach. Okazuje się jednak, że to nie koniec materiałów promocyjnych poświęconych nadchodzącej produkcji twórców Life is Strange i Vampyr. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer. Tym razem zainteresowani gracze mają okazję przyjrzeć się magicznym rytuałom. Nowy zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden skupia się na magicznych rytuałach Podczas przemierzania New Eden gracze będą mieli okazję natknąć się na Echa. Zwiastun informuje, że są to „zapomniane historie” oraz „dawno utracone tajemnice”. Tytułowi bohaterowie za sprawą magicznych rytuałów będą natomiast mogli przywołać wspomniane Echa. Do wykonania tej czynności niezbędne będą jednak odpowiednie „ezoteryczne” materiały oraz surowce.

Zwiastun informuje, że każdy rytuałów będzie posiadać własny cel, a gracze będą musieli wykonać inne czynności. Do pomyślnego zakończenia całego procesu niezbędne będzie natomiast zaangażowanie, a gracze będą zmuszeni do podejmowania „trudnych decyzji”. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się dość interesująco i niewykluczone, że twórcy Banishers: Ghosts of New Eden przedstawią za pomocą wspomnianych rytuałów kilka ciekawych historii pobocznych.

