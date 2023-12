Banishers: Ghosts of New Eden – poznaj tajemniczych bohaterów

Premiera Banishers: Ghosts of New Eden zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że jest to najnowsza propozycja od twórców takich hitów jak Life is Strange i Vampyr. Niedawno studio DON’T NOD podzieliło się trailerem, za sprawą którego mogliśmy przyjrzeć się bliżej światu gry. Tym razem oddali w ręce graczy wideo, które przedstawia głównych bohaterów tej głębokiej i mrocznej opowieści.

Fabuła Banishers: Ghosts of New Eden zapowiada się intrygująco

Red i Antea to łowcy duchów, których łączy również bliższa relacja. Dramatyczny przebieg jednej z misji wywraca jednak świat bohaterów do góry nogami. Kobieta zostaje bowiem śmiertelnie ranna i zamienia się w ducha, z którymi wcześniej starała się walczyć. W trakcie odkrywania kolejnych kart historii przekonamy się, do czego będzie zdolny posunąć się Red, żeby pomóc swojej wybrance.



Banishers: Ghosts of New Eden to RPG akcji, w której fabuła prowadzona będzie w taki sposób, by w trakcie zabawy gracz musiał stanąć przed wieloma trudnymi wyborami. Wcielając się w postaci Pogromców, staniemy się częścią społeczności regionu New Eden, gdzie będziemy rozwiązywać przypadki nawiedzenia w mistycznym i pełnym sekretów świecie, nękanym przez nadprzyrodzone stworzenia i starożytne tajemnice.



Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach już 13 lutego 2024 roku. Wszystkich zainteresowanych nadchodzącą produkcją od DON'T NOD zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Graliśmy w Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nową grę twórców Vampyra.