Banishers: Ghosts of New Eden na rozgrywce. Walka z potworami i nie tylko

Na udostępnionych fragmentach rozgrywki zaprezentowano m.in. walkę z pokaźnych rozmiarów potworem. Gameplay pokazuje również, jak wyglądają rozmowy między głównymi bohaterami oraz dialogi z postaciami niezależnymi. Nie zabrakło także miejsca na starcia z pomniejszymi przeciwnikami oraz eksplorację fantastycznej krainy. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, czego można spodziewać się po Banishers: Ghosts of New Eden.

W połowie lipca poznaliśmy dokładną datę premiery Banishers: Ghosts of New Eden , czyli nowego action-RPG od DON'T NOD Entertainment, które na swoim koncie ma m.in. takie tytuły jak Life is Strange oraz Vampyr. Wspomniane studio pojawiło się również na targach gamescom 2023, gdzie zaprezentowano nowe fragmenty rozgrywki ze wspomnianej produkcji. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak Banishers: Ghosts of New Eden prezentuje się w akcji.

Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 7 listopada 2023 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją twórców Life is Strange i Vampyr zapraszamy również do lektury: Graliśmy w Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nową grę twórców Vampyra.