Banishers: Ghosts of New Eden na obszernym materiale

Warto pamiętać o tym, że za Banishers: Ghosts of New Eden odpowiada ekipa, która ma swoim portfolio takie tytuły jak Life is Strange oraz Vampyr . Trzeba przyznać, że to całkiem przyzwoita karta przetargowa.

Przed kilkoma dniami zwracaliśmy Waszą uwagę na nowy materiał z dobrze zapowiadającego się Banishers: Ghosts of New Eden . Jeśli tytuł przypadł Wam do gustu, to śpieszymy donieść, że twórcy z DON'T NOD Entertainment przygotowali rozszerzoną wersję wideo, która zawiera jeszcze więcej treści . Mowa tutaj o wideo, które trwa aż 15 minut.

Banishers: Ghosts of New Eden to RPG akcji, w której fabuła prowadzona będzie w taki sposób, by w trakcie zabawy gracz musiał stanąć przed wieloma trudnymi wyborami. Wcielając się w postaci Pogromców, staniemy się częścią społeczności regionu New Eden, gdzie będziemy rozwiązywać przypadki nawiedzenia w mistycznym i pełnym sekretów świecie, nękanym przez nadprzyrodzone stworzenia i starożytne tajemnice.



Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 7 listopada 2023 roku. Wszystkich zainteresowanych nadchodzącą produkcją od DON'T NOD Entertainment zapraszamy do lektury: Graliśmy w Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nową grę twórców Vampyra.