Banishers: Ghosts of New Eden bez tajemnic. Nowy gameplay trailer już w sieci

Mikołaj Ciesielski 0 0

Focus Entertainment i deweloperzy ze studia Don’t Nod przybliżają najważniejsze elementy rozgrywki nowego action-RPG.

W zeszłym tygodniu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Banishers: Ghosts of New Eden na PC. Tymczasem od premiery nowej produkcji twórców Life is Strane i Vampyr dzielą nas niecałe dwa tygodnie. Dlatego też wydawca gry – firma Focus Entertainment – opublikowała kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianemu tytułowi. Najnowszy zwiastun przybliża wszystkie najważniejsze elementy rozgrywki. Banishers: Ghosts of New Eden z prezentacją najważniejszych elementów rozgrywki Na początku wspomnianego materiału twórcy opowiadają nieco o krainie, w której rozgrywać będzie się akcja Banishers: Ghosts of New Eden. Następnie deweloperzy skupiają się na wyborach i konsekwencjach. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie rozgrywki gracze będą musieli podejmować „znaczące i moralnie niejednoznaczne” decyzje, które wpłyną nie tylko na dalszy przebieg historii, ale również na świat oraz postacie.

Druga część materiału skupia się natomiast na starciach z oponentami. Na wstępie deweloperzy przybliżają podstawy systemu walki w Banishers: Ghosts of New Eden. Następnie twórcy poświęcają nieco czasu na omówienia umiejętności głównych bohaterów. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie sami, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji twórców Life is Strane i Vampyr.

GramTV przedstawia: