Bane i Deathstroke nie dostaną własnego filmu? DC planuje stworzyć produkcję o całej grupie złoczyńców

W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że DC Studios planuje nakręcić film poświęcony Bane’owi i Deathstroke’owi. Żadne szczegóły dotyczące projektu nie są znane, poza scenarzystą, którym został Matthew Orton, czyli twórca historii do Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat z MCU. Nie wiadomo więc, czy produkcja będzie należeć do głównego uniwersum DC, czy też do Elseworlds wraz z dwoma częściami Batmana od Matta Reevesa i serialu Pingwin. Niektórzy uważają, że DC chce powtórzyć sukces Deadpoola & Wolverine i nakręcić własne „buddy movie” z dwójką znanych i lubianych postaci ze świata Mrocznego Rycerza. Ale rzeczywistość może okazać się zupełnie inna.

Secret Six – Bane i Deathstroke członkami nowej drużyny DC?

Serwis Deadline powołując się na swoje źródło dodał, że nie wiadomo, czy film Bane’a i Deathstroke’a będzie ich własną produkcją, czy po prostu pojawią się jako jedni z wielu bohaterów. To zrodziło spekulacje, że ujawniony film to tak naprawdę projekt poświęcony Secret Six, czyli znanej z komiksów grupie antagonistów, do której należeli najbardziej rozpoznawalni przeciwnicy Batmana.