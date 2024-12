Bandai Namco z wielką niespodzianką na TGA 2024. Poznajcie nowe wcielenie Pac-Mana

Shadow Labyrinth to nowa gra Bandai Namco, która została ogłoszona na The Game Awards 2024. Produkcja została osadzona w uniwersum science-fiction, czerpiącą z legendarnej serii gier arcade’owy japońskiej firmy. Będzie to nowe podejście do ukochanej przez graczy ikony korporacji, czyli popularnego Pac-Mana. Grę zobaczycie na poniższym zwiastunie.

Shadow Labyrinth – Bandai Namco zapowiada nową grę z Pac-Manem

W Shadow Labyrinth zobaczymy odświeżonego bohatera, który znany jest światu jako żółta kulka, która pożera wszystko na swojej drodze. Gra odkryje tajemnice nowej serii z Pac-Manem, którą mogliśmy poznać w jednym z odcinków antologii Secret Level od Amazona, która miała swoją premierę przed kilkoma dniami.