Baldur’s Gate 4 powstanie dla Tencent? Chiński gigant chce kupić Dungeons & Dragons od Hasbro

Pojawiły się doniesienia, że Tencent zainteresowany jest przejęciem praw do marki Dungeons & Dragons.

Co ciekawe, w raporcie znajduje się informacja, że w transakcji pośredniczy Larian Studios. Hasbro początkowo rozważało deweloperów Baldur’s Gate 3 jako potencjalnych nabywców marki D&D, ale studio nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi. Korporacja zdecydowała się znaleźć innego nabywcę, którym miał okazać się Tencent, właściciel 30% praw do Larian Studios.

Dungeons & Dragons to obok Monopoly najbardziej dochodowe aktywa Hasbro. Amerykańska firma nie radzi sobie jednak najlepiej i jeszcze w 2022 roku Forbes podało, że korporacja zwolniła ponad 1900 pracowników, co stanowiło przeszło 20% wszystkich osób zatrudnionych w Hasbro.

Firma Wizards of the Coast, właściciel praw do marki Dungeons & Dragons, wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyli plotkom o sprzedaży.