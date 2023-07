Baldur’s Gate 3 z prezentacją kreatora postaci. 11 minut tworzenia bohaterów

Podczas wywiadu Dubrovina zaznaczyła również, że w kreatorze postaci w Baldur’s Gate 3 nie znajdziemy suwaków odpowiedzialnych za zmianę wyglądu postaci, które są obecne wielu innych grach RPG. Larian Studios postanowiło bowiem przygotować gotowe modele, by zmiany w wyglądzie były lepiej widoczne.

Moje osobiste doświadczenia z większością [kreatorów opartych na suwakach] sprowadzają się do tego, że dostosowujesz to, zajmuje ci to dużo czasu i wysiłku, a na końcu wszystko wygląda tak samo. Chcieliśmy więc tego uniknąć. Gdybyśmy mieli zrobić suwaki, musielibyśmy zrobić coś, co byłoby naprawdę wyjątkowe i nie wyglądałoby tak samo – wyjaśnia Dubrovina.