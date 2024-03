Baldur's Gate 3 z kolejnym hotfixem. Dobre wieści dla graczy Xbox Series X/S

Larian Studios nie próżnuje. Przedstawiciele studia poinformowali dziś o udostępnieniu nowej aktualizacji w postaci mniejszego hotfiksa z numerem 22 do gry Baldur’s Gate III. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, patch naprawia między innymi dość interesujący błąd związany z Mintharą.

Baldur’s Gate 3 – nowy hotfix. Szczegóły

Warto przy tym wszystkim zaznaczyć, że najnowszy hotfix to świetna wiadomość przede wszystkim dla użytkowników konsol Xbox Series X/S – Larian uporał się z problemami technicznymi na sprzęcie Microsoftu, dzięki czemu trafiły na niego również aktualizacje 20. oraz 21. Oprócz tego patch eliminuje błąd powodujący reset gry na wspomnianych konsolach m.in. podczas korzystania z funkcji quick resume czy też błąd, który sprawiał, iż gracz mógł utknąć (na zawsze!) w niebezpiecznym obszarze, jeśli wywołał działania wojenne w Szmaragdowym Gaju, a następnie opuścił go, gdy był to jeszcze niebezpieczny obszar.