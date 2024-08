Aż cztery darmowe gry w Epic Games Store. Za tydzień wielki hit do zgarnięcia (Aktualizacja)

Aktualizacja: Darmowe Fallout Classic Collection, w skład którego wchodzi Fallout, Fallout 2 oraz Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, a także Wild Card Football są już dostępne do odebrania. Za tydzień w Epic Games Store odbierzemy dwie gry, a będą to Football Manager 2024, czyli ubiegłoroczną odsłonę popularnej serii od Sports Interactive oraz Sniper Ghost Warrior Contracts od polskiego CI Games.

Oryginalna wiadomość: Już dawno Epic Games Store nie rozdawał więcej niż dwóch gier, a w ciągu najbliższych siedmiu dni będziemy mogli wzbogacić swoją cyfrową bibliotekę gier o aż cztery produkcje. O ile już wcześniej nie przypisaliście do swojego konta trzech części Fallouta, które ponownie dostępne są do odebrania za darmo w ramach wspólnej kolekcji Fallout Classic Collection. W jej skład wchodzą Fallout, Fallout 2 oraz Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, czyli wszystkie trzy klasyczne odsłony serii RPG-ów. Ale to nie koniec niespodzianek, a szczegóły jeszcze jednej darmowej gry znajdziecie poniżej.

Odkryta właśnie przez Ciebie gra to klasyczne post-apokaliptyczne cRPG, które tchnęło nowe życie w ten gatunek. Dzięki systemowi SPECIAL Fallout oferuje możliwość tworzenia fundamentalnie różniących się od siebie postaci oraz ich rozwój, dając graczowi pełnię kontroli i pozwalając na podejmowanie kluczowych decyzji. Badaj ruiny zniszczonej w pełni rozkwitu cywilizacji. Stosuj dyplomację, spryt lub brutalną siłę w konfrontacji z napotkanymi mutantami, gangsterami i mechanicznymi przeciwnikami. Dokonuj trafnych wyborów, inaczej skończysz na pustkowiach jako kolejny martwy bohater...

Kolejną grą, które odbierzecie w Epic Games Store za darmo jest Wild Card Football. Produkcja studia Saber Interactive Inc. zadebiutowała w październiku 2023 roku i przeszła całkowicie bez echa. Tytuł skierowany głównie do amerykańskich graczy teraz będzie można ograć bez żadnych opłat i samemu sprawdzić, o co właściwie chodzi w tym sporcie. Zarówno Fallout Classic Collection, jak i Wild Card Football odbierzecie za darmo już dzisiaj o godzinie 17:00. Przypomnijmy, że oferta trwa równo tydzień i będzie dostępna do 5 września.

Wild Card Football to pełna frajdy i łatwa do opanowania zręcznościowa gra z futbolem w roli głównej łącząca rozgrywkę drużynową 7 na 7 z wyjątkowym systemem dzikich kart, dzięki któremu w mgnieniu oka odmienisz losy meczu za pomocą specjalnych bonusów i łamiących zasady zdolności. Zoptymalizowane zasady, możliwość personalizacji drużyn i strojów, rzeczywiści profesjonalni zawodnicy oraz spektakularne zagrania pozwolą popisać się swoimi umiejętnościami w trybach dla jednego gracza i rywalizacyjnej rozgrywce dla wielu graczy. Dodatkowo wykorzystując dzikie karty, można na nowo zdefiniować futbol i złamać wszelkie schematy.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie do swojego konta przypisać dwie gry z poprzedniego tygodnia. Są to The Callisto Protocol oraz Gigantic: Rampage Edition.