Awatar: Ostatni władca wiatru hitem Netflixa. Oglądalność lepsza niż One Piece

Wygląda więc na to, że Awatar: Ostatni władca wiatru pomimo mieszanych ocen przyciągnął widzów i zdołał ich utrzymać do końca sezonu. Netflix w najbliższych tygodniach powinien podjąć oficjalną decyzję dotyczącą losów serialu. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to drugi sezon zostanie zamówiony.