Avengers 6 zostanie podzielone na dwa filmy? Nowe szczegóły i wielki powrót Lokiego

Według ich informacji Avengers 6 może zostać podzielony na dwa filmy. Nie są to pierwsze tego typu doniesienia i jeszcze w zeszłym roku informowano, że Marvel rozważa stworzyć wielkie wydarzenie w MCU, tworząc nie jeden, ale dwa filmy o Avengersach w ramach projektu, który obecnie znamy jako Avengers: Secret Wars. W filmach będzie więcej niż jeden główny antagonista, więc możemy spodziewać się zupełnie innego podejścia niż przy dwóch poprzednich produkcjach o tytułowej drużynie, którzy walczyli z Thanosem.

Obecnie Marvel skupia się na Avengers 5, w którym ma znaleźć się ponad 60 postaci z uniwersum, ale powoli trwają również prace nad kolejną częścią przygód superbohaterskiej drużyny. Nowymi szczegółami podzielił się serwis The Cosmic Circus, według których fani mogą doczekać się wielu inspiracji z komiksów o Avengersach. Scenariusz wciąż jest w fazie tworzenia, więc podane poniżej informacje warto potraktować wyłącznie jako plotki, gdyż część z nich może nie znaleźć w finalnej wersji filmu.

Historia ma czerpać inspiracje z kilku komiksów, w tym Avengers Aseemble stworzonego przez Jasona Aarona. W komiksie Mephisto przepisuje rzeczywistość, aby raz na zawsze pozbyć się superbohaterów z głównego świata. Avengersi ścigają złoczyńcę po całym multiwersum, natrafiając nawet na swoich odpowiedników z roku 10 000 p.n.e. W komiksie pojawia się także grupa złoczyńców znana jako Multiversal Masters of Evil, do której należeli m.in. Kang Zdobywca, Doktor Doom, czy Red Skull.

Kolejnym komiksem, z którego skorzystali twórcy Avengers: Secret Wars jest Time Runs Out, w której tytułowa drużyna mierzy się z Iluminatami. Ta grupa pojawiła się w Doktor Strange w multiwersum obłędu w jednym ze światów, którzy zostali zabici przez Scarlet Witch. Serwis The Cosmic Circus twierdzi, że przed Avengers 6 będzie musiał pojawić się Doktor Strange 3, aby wprowadzić potrzebne elementy fabularne do uniwersum.

W filmie kluczową rolę mają odegrać także Loki i Sylvie. Niestety żadne szczegóły udziały tych bohaterów w Avengers 6 nie zostały ujawnione.

Przypomnijmy, że Avengers 5 zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku. Z kolei Avengers: Secret Wars trafi do kin 7 maja 2027 roku. Jeżeli Marvel zdecyduje się podzielić Avengers 6 na dwa filmy, możemy spodziewać się premiery jeszcze jednej części również w 2028 roku.