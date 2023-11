Avatar: Frontiers of Pandora – czy warto złożyć zamówienie przedpremierowe?

Premiera Avatar: Frontiers of Pandora coraz bliżej i ekipa Ubisoftu nie daje nam o tym zapomnieć. W połowie listopada wydawca podzielił się wideo, na którym zaprezentował zawartość season passa. Tym razem przygotował krótki trailer, na którym pokazuje bonusy czekające na graczy, którzy złożą zamówienia przedpremierowe.

Avatar: Frontiers of Pandora – bonusy dla posiadaczy pre-orderów

Osoby, które kupią Avatar: Frontiers of Pandora w pre-orderze mogą liczyć na pakiet „Dziecko dwóch światów”, na który składa się jedna skórka postaci oraz jedna broni. Trzeba przyznać, że nie prezentuje się to zbyt imponująco. Dajcie znać, czy takie dodatki są w stanie zachęcić Was do złożenia zamówienia przedpremierowego, czy może jednak wolicie poczekać na pierwsze recenzje i kupić grę, kiedy będziecie mieć pewność, że jest udana?



Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje już 7 grudnia, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.